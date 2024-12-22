ترامب يهدد بإعادة السيطرة على قناة بنما

انتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ما وصفها بـ”الرسوم غير العادلة” المفروضة على السفن الأميركية التي تمر في قناة بنما، وهدد “بالمطالبة بإعادة السيطرة على هذا الممر المائي إلى واشنطن”.

وقال ترامب في تصريح له الاحد “يتم التعامل مع قواتنا البحرية وتجارتنا بطريقة غير عادلة، الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة”، وأضاف “هذا النهب لبلدنا سيتوقف فورا”.

وأشار ترامب إلى “نفوذ الصين المتنامي حول القناة التي تعد طريق ملاحة رئيسي للشركات والمصالح الأميركية التي تشحن البضائع عبرها بين المحيطين الأطلسي والهادئ”.

وأعيدت السيطرة على قناة بنما التي أكملت الولايات المتحدة إنشاءها في العام 1914، إلى البلاد الواقعة في أميركا الوسطى بموجب معاهدة عام 1977 وقعها الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر، وتولت بنما السيطرة الكاملة في عام 1999.

المصدر: رويترز