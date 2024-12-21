الطقس في لبنان غدا غائم مع انخفاض بالحرارة وتساقط امطار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ومترافقة بعواصف رعدية خاصة في الفترة الصباحية، تنشط الرياح تقارب 70 كم/س يرتفع معها موج البحر ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر خلال النهار وتلامس ال 1800متر ليلا .

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي متمركز غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت وبين 10 و 19 في محطة طرابلس وبين 4 و 14 في زحلة . تحذير: من غزارة الأمطار وتشكل السيول على الطرق خاصة مساء الاثنين.

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر حيث يتحول الطقس تدريجيا الى غائم مع تكون للضباب على المرتفعات، تنشط الرياح وتشتد أحيانا خلال الليل لتلامس سرعتها ال 65 كلم /س يرتفع معها موج البحر، تتساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان تصبح غزيرة ليل السبت/الأحد وتكون مترافقة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق.

الأحد: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ومترافقة بعواصف رعدية خاصة في الفترة الصباحية، تنشط الرياح تقارب 70 كم/س يرتفع معها موج البحر ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر خلال النهار وتلامس ال 1800متر ليلا .

الإثنين:غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة خلال الفترة المسائية ويتوقع ان تتشكل السيول على الطرقات مع تساقط حبات البرد ، حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

الثلاثاء:غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، تنحسر الأمطار خلال النهار ويستقر الطقس تدريجيا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 12 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 6 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15و 40 كم/س، تشتد خلال الليل وتصل سرعتها لحدود ال 65 كلم/ساعة.

– الانقشاع: متوسط اجمالا، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 85%.

– حال البحر: مائج . حرارة سطح الماء: 21 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام