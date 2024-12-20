نتنياهو لن يزور بولندا خوفا من الاعتقال

سيمتنع رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن زيارة بولندا للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الثمانين لتحرير ما يسمى “معسكر الإبادة النازي(أوشفيتز)” خشية اعتقاله في أعقاب مذكرة الاعتقال ضده الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.

ونقلت صحيفة “ريجبوسبوليتا” البولندية الجمعة عن نائب وزير الخارجية البولندي فلاديسلاف برتوشفسكي(المسؤول عن تنسيق المراسم التي ستقام في 27 كانون الثاني/يناير المقبل) قوله “إننا ملتزمون باحترام قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.

وقالت الصحيفة “يتوقع أن يحضر مراسم إحياء ذكرى تحرير أوشفيتز العديد من قادة الدول”، ولفتت الى انه “من المتوقع ان يمثل إسرائيل وزير خارجيتها جدعون ساعر”، وأفادت أن “إسرائيل لم تطلب مشاركة نتنياهو في المراسم، وأن الإسرائيليين يعلمون كيف سيكون رد فعل وارسو إذا وصل نتنياهو إلى بولندا”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكراتي اعتقال دوليتين ضد نتنياهو ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وشملت تهمة تجويع الفلسطينيين في القطاع.

وأكدت كل من إسبانيا وهولندا وبلجيكا وإيرلاندا وليتوانيا وسلوفانيا أنها ستعتقل نتنياهو في وصل إلى أراضيها، وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إنه “لا يمكننا تطبيق معايير مزدوجة”.

المصدر: عرب 48