أمل أبو زيد: على السلطات اللبنانية متابعة الخروقات الاسرائيلية كي لا يُسمَح بتكرارها

حذّر النائب السابق أمل أبو زيد من خطورة عبور مستوطنين صهاينة الحدود اللبنانية ونصبهم خيماً داخل منطقة مارون الراس الجنوبية ورفع لافتات كُتب عليها “لبنان لنا”.

وقال أبو زيد في حديث له الاربعاء “كأن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار لا تكفي لناحية استمرار الغارات حيناً وتفجير منازل حيناً آخر ومواصلة تحليق الطيران في كل الأحيان حتى تأتي اليوم خطوة خطيرة جداً تتمثل بعبور إسرائيليين الحدود اللبنانية ونصب خيم في منطقة مارون الراس ورفع لافتات كُتب عليها لبنان لنا”.

وأضاف أبو زيد ان “هذه الحادثة تفترض المتابعة الجدية من السلطات اللبنانية كي لا يُسمَح بتكرارها وكي يُمنَع التفكير بإنشاء أي مستوطنة إسرائيلية في جنوبنا الغالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام