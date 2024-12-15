مياه بيروت وجبل لبنان: برنامج تقنين قاس بسبب ضآلة المتساقطات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 15 2024 - 17:50

مياه بيروت وجبل لبنان: برنامج تقنين قاس بسبب ضآلة المتساقطات

منذ 49 mins 15 December، 2024
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
لبنان

أفادت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان بأنه “نتيجة ضآلة المتساقطات لغاية تاريخه، انخفض منسوب مياه الينابيع بشكل كبير كما منسوب المياه داخل الآبار وأصبحت المياه في كل من سد شبروح وبحيرة بقليع شبه معدومة”.

وقالت: “بناء عليه وبسبب تعذر وجود مصادر مياه إضافية، سوف تضطر المؤسسة إلى اعتماد برنامج تقنين قاس في توزيع المياه في المناطق كافة الواقعة في نطاق صلاحيتها ولا سيما كسروان والمتن والعاصمة بيروت”.

وختمت: “المؤسسة تدعو المواطنين إلى أخذ العلم والترشيد في استخدام المياه إلى حين أن ينعم الله بمزيد من الأمطار، مع تقديرها لتفهم المواطنين لهذه المرحلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة