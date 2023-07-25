مياه بيروت وجبل لبنان دعت المشتركين الى تسديد البدلات المترتبة عليهم عن سنة 2023

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، “جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2023 وما قبل بواسطة الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع ، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع ومراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT”.

واعتذرت من مشتركيها عن “عدم امكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد”.

وأشارت إلى أنه “نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات الآتية:

1- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2023 لفترة أقصاها كانون الأول 2025.

2- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2025.

3- خفض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

– (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.

– (24%) لاشتراكات المياه بالعداد.

4- خفض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).

5- خفض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).

واعتبرت أن “هذا الاعلان تبليغا شخصيا لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام