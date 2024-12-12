الوزير الحاج حسن أشرف على توزيع بذور القمح الطري: للنهوض بالزراعة رغم كل الصعوبات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2024 - 21:46

الوزير الحاج حسن أشرف على توزيع بذور القمح الطري: للنهوض بالزراعة رغم كل الصعوبات

منذ 19 mins 12 December، 2024
عباس الحاج حسن
لبنان

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عباس الحاج حسن أن “مشروع القمح الطري وتوطينه، إنما هو مشروع وطني بامتياز يؤكد إمكانية النهوض بهذا القطاع، رغم الصعوبات كافة التي واجهت القطاع الزراعي”.

كلام الحاج حسن جاء الخميس خلال توزيعه بذور القمح الطري على المزارعين ومصالح الوزارة في المحافظات اللبنانية، بالشراكة مع منظمة UNDP وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الزراعة إلى أن “الحاج حسن بعد إشرافه على توزيع بذور القمح على كبار المزارعين في منطقة البقاع الأوسط، سيشرف السبت المقبل على انطلاق عملية توزيع بذور القمح الطري من صنف أكساد 1133 في منطقة بعلبك الهرمل في مصلحة الزراعة، وكذلك في مصلحة عكار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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