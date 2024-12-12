فضل الله: الشعب السوري لن يجد سوى خيار المقاومة كي يحرر أرضه

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “تضحيات شهداء المقاومة وثباتهم في الميدان أسقط أهداف الحرب العدوانية الإسرائيلية وفي مقدمها احتلال الأرض وتدمير حزب الله”، واضاف “رغم الثمن الكبير الذي دفعناه، فإن الناس عادت إلى قراها بكرامة وسيعاد إعمارها”، وتابع أن “المقاومة تعرف كيف تعيد بناء قدراتها مهما كانت الأوضاع من حولها، وهي باقية ومستمرة وحاجة وطنية”.

ولفت فضل الله في حديث له الخميس الى ان “ما يقوم به العدو في سوريا من احتلال وتدمير، دليل على نواياه العدوانية للاحتلال والتوسع رغم أنه لم تكن هناك أي مواجهة في الجولان”، وتابع “في الوقت نفسه فإن العدو الإسرائيلي ومن خلال خروقاته واعتداءاته التي طالت العديد من القرى الجنوبية، يريد أن يستغل فرصة الستين يوما ليبقي حال التوتر والقلق في المنطقة الحدودية والجنوب، بهدف فرض واقع جديد على هذه المنطقة”.

وأكد فضل الله ان “المقاومة تدرس كل الخيارات وتضع كل الاحتمالات، ولكن بمعزل عن هذا الجانب، هناك مسؤولية مباشرة تقع على الدولة والجيش اللبناني وقوات اليونيفيل ولجنة المراقبة”، واضاف “هناك ستون يوما للدولة اللبنانية كي تتحمّل مسؤولياتها ونحن نتابع هذا الأمر مع الحكومة”، واشار الى ان “الحكومة هي من تعطي التعليمات للجيش اللبناني من أجل اتخاذ الموقف المناسب، ونحن لا نقول لهم بأن يقوموا بحرب، وإنما نقول لهم بأنه يجب أن تكون هذه المنطقة في جنوب الليطاني في عهدة الدولة كما كان يطالب البعض”.

وحول ما جرى في سوريا، قال فضل الله إن “هذا التطور في سوريا هو تحول جديد فيها وأما النقاش كيف حصل ذلك ولماذا، فهذا يحتاج إلى وقت وتقييم بشكل هادئ وموضوعي”، وأكد “ما يهمّنا اليوم، هو وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، وهناك عدوان إسرائيلي كبير واحتلال للأرض فيها، ولن يجد الشعب السوري من خيار إلاّ المقاومة من أجل أن يحرر أرضه”، واضاف “نحن ضد العدوان الإسرائيلي على سوريا وضد هذا الاحتلال ونحن مع سوريا والشعب السوري، وما يقرره هذا الشعب فيما بعد بما يتعلق بشكل الحكم والإدارة لديهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام