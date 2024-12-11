حقوقيون ضد العدوان.. ندوة في المركز المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2024 - 23:56

حقوقيون ضد العدوان.. ندوة في المركز المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق

منذ 10 mins 11 December، 2024
العدوان على لبنان - بعلبك
تقارير مصورة - لبنان

عقد المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق ندوة قانونية تحت عنوان حقوقيون ضد العدوان، في مرحلة استثنائية يمر بها لبنان والمنطقة. وحاولت الندوة الإجابة عن سؤال واحد ما العمل؟ ما العمل لوقف انتهاكات العدو الجسيمة للقوانين والاعراف الدولية والاخلاقية، وما يجب فعله لمواجهة ذلك؟

نخبة من الحقوقيين والناشطين والمناضلين طرحوا اسئلة وعمقوا من اشكاليات واقعية ليس بهدف الحصول على اجابات بل للوصول الى توصيات.

طريق طويل وشاق يحتاج الى مؤازرة في السياسة ومواصلة العمل الكفاحي المسلح فهو جزء لا يتجزأ من المقاومة. يد بيد وكتف بكف حتى طرد الاحتلال ومهما طال الزمن.

المصدر: المنار

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