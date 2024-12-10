الدفاع الروسية: القضاء على 1585 عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الثلاثاء “تحرير بلدة جولتويه في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1585عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف في 24 ساعة”.

وقالت الوزارة “عززت قوات الشمال مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 70 قتيلا ومدافع غربية”، وتابعت “تواصل قوات الغرب الروسية تقدمها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وصدت 14 هجوما وكبدت العدو 530 قتيلا ودمرت له دبابة ومدرعتين و4 مركبات ومدافع غربية ومحطتي حرب الكترونية ومستودع ذخيرة”، واضافت “عززت قوات الجنوب مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت هجومين وكبدت العدو 225 عسكريا ودمرت له مدرعة أم 113 و3 مركبات”.

ولفتت الوزارة الى ان “قوات المركز حررت بلدة جيلتوي في جمهورية دونيتسك وصدت 8 هجمات وكبدت العدو 575 قتيلا و4 مدرعات بينها (أم 113) وبرادلي ومركبتين ومدافع غربية”، وتابعت “عززت قوات الشرق مواقعها في دونيتسك وصدت 4 هجمات وكبدت العدو 160 عسكريا ودمرت له مدرعة هامفي و3 مركبات ومدافع غربية ومحطة حرب إلكترونية”، واضافت “ألحقت قوات دنيبر خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون وكبدته 25 قتيلا ودمرت له مركبتين ومدفع”، وأكدت “تم إسقاط 3 صواريخ هيمارس، وتم إسقاط 23 مسيّرة”.

المصدر: روسيا اليوم