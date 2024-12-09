وزير الدفاع الإيطالي: الاتحاد الأوروبي يضعف بينما يزداد اردوغان قوة

رأى وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أن “الاتحاد الأوروبي يضعف بينما يزداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوة”.

وقال كروزيتو في حديث له الإثنين إن “الرئيس السوري السابق بشار الأسد سقط فجأة كما حدث في أفغانستان”، وأضاف “الآن تفتح أمامنا مرحلة انتقالية صعبة مليئة بالمجهول”.

وأشار كروزيتو إلى أن “أردوغان وصل إلى نتيجة كان يسعى إليها منذ سنوات، لكنه لم يكن يظن أنها بهذا القرب”، وتابع ان “اردوغان يعزز الآن قوته لفتح وإغلاق الصنابير باتجاه الاتحاد الأوروبي والأخير ضعيف بسبب عوامل كثيرة في مقدمتها الأزمة الاقتصادية وفوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب”.

المصدر: روسيا اليوم