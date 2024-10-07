وزير خارجية الاردن زار الرئيس بري: للتحرك فورا لوضع حد للعدوانية الاسرائيلية

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الاثنين سفير بلجيكا في لبنان أرناوت باولوس، وتم البحث في تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة.

كما استقبل الرئيس بري سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، وعرض معها الاوضاع العامة والمستجدات الناجمة عن مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان.

ثم استقبل الرئيس بري وزير الخارجية الاردنية أيمن الصفدي والوفد المرافق، بحضور السفير الاردني في لبنان وليد الحديد، وتناول البحث آخر تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء مواصلة العدو الاسرائيلي لعدوانه على لبنان والتداعيات الناجمة جراء هذا العدوان.

وبعد اللقاء، قال الصفدي “كان الحديث مهما ومعمقا مع دولة الرئيس بري، حول اولوياتنا المشتركة التي هي الوقف الفوري للعدوان على لبنان وتأكيد دعم الاردن المطلق للبنان واستقراره وسيادته وسلامة المواطنين”، واضاف “نقلت تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني لدولته والتأكيد على ان الاردن كما كان تاريخيا مع لبنان وامنه واستقراره مستمر في جهوده التي لم تتوقف من اجل وقف العدوان ودعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة وتأمين المساعدات الانسانية التي تستطيع ان تقدمها المملكة او من خلال العمل مع المجتمع الدولي لتوفير هذا الدعم”.

وتابع الصفدي “الاولوية هي للعمل على وقف العدوان، ونحن نثمن عاليا الدور الكبير الذي يقوم به دولة الرئيس بري في هذا الوقت العصيب، فدوره كان بناء وتحدثت معه بأن المملكة تدعم القرار الوطني اللبناني في ما يتعلق بتفعيل واعادة بناء المؤسسات وأقولها بوضوح نحن لا نتدخل بالشأن اللبناني لكن ندعم كل ما يتوافق عليه الاشقاء اللبنانيون لانتخاب رئيس للجمهورية، وأعتقد ان انتخاب رئيس امر هام جدا في هذه المرحلة لانه سيقوي قدرة لبنان على التعامل مع التحدي الكبير الذي يواجه”، وأكد “نواجه عدوانية غير مسبوقة، ونحذر العالم بأن السماح لاسرائيل بحربها على غزة والضفة الغربية وعلى لبنان، سيدفع الى حرب اقليمية شاملة سيدفع الجميع ثمنها”، واوضح “نضع الجميع امام مسؤولياتهم، على مجلس الامن ان يتحرك فورا للقيام بواجبه لوضع حد للعدوان على غزة وعلى لبنان ووقف الخطوات اللاشرعية في الضفة الغربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام