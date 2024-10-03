“أمل ” نعت الشهيد ين أسعد عبد اللطيف رسلان (أبو رضا) وزين العابدين محمد خليل (ذو الفقار)من بلدة كونين

زفت أفواج المقاومة اللبنانية “أمل”، في بيان “بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز، إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد أسعد عبد اللطيف رسلان (أبو رضا) مواليد كونين 1977، إستشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب.

إن أفواج المقاومة اللبنانية “أمل” تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات”.

وفي بيان آخر، نعت حركة “أمل” الشـ هيد زين العابدين محمد خليل (ذو الفقار)،مواليد كونين 2005.

استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام