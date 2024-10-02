مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية تصدوا فجر الأربعاء لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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October 2 2024 - 07:40

مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية تصدوا فجر الأربعاء لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع

منذ 1 ساعة 2 October، 2024
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