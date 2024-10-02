وصول عدد عدد كبير من الشهداء الى مستشفى غزة الأوروبي ومجمع ناصر الطبي من منطقة معن وحي المنارة جنوب شرق خانيونس جنوب القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 2 2024 - 07:40

وصول عدد عدد كبير من الشهداء الى مستشفى غزة الأوروبي ومجمع ناصر الطبي من منطقة معن وحي المنارة جنوب شرق خانيونس جنوب القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة

منذ 1 ساعة 2 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة