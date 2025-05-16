أوكرانيا تعلن بدء المباحثات مع روسيا في اسطنبول – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2025 - 15:16

أوكرانيا تعلن بدء المباحثات مع روسيا في اسطنبول

منذ 1 ساعة 16 May، 2025
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