تنديد بالاعتداءات الاسرائيلية على المناطق وبلدية صيدا أعلنت الحداد على شهداء مجزرة عين الدلب

توالت المواقف المستنكرة للمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في المناطق كافة، وخصوصا في عين الدلب حيث “امتدت نيران غدره لتطاول عائلات آمنة في بيوتها”.

الجماعة الإسلامية

فقد دانت الجماعة الإسلامية في صيدا “الجريمة الصهيونية الموصوفة بإستهدافها للمدنيين في بلدة عين الدلب قضاء صيدا، حيث إستشهد العديد من الرجال والنساء والأطفال الآمنين في بيوتهم في جريمة تضاف إلى سجلها في جرائم الحرب، التي بدأتها في غزة وتستكملها اليوم في المدن اللبنانية دون أي تمييز بين مواطن وآخر، بهدف زرع الرعب في قلوب المواطنين”.

واعتبرت أن هذه الجرائم هي دليل على حال الفشل في مواجهة المقاومة في الميدان”، مؤكدة أن “كل هذه الجرائم لن تثنينا عن المضي في التصدي للمحتل الذي يؤكد بجرائمه أنه عدو متعطش للدماء ولا يتورع عن قتل أي كان دون أي مبرر في مسعى لإعادة هيبته التي تهشمت في السابع من تشرين الأول من العام الماضي، وبالتالي استكمال مشروعه الصهيوني الذي يهدف إلى السيطرة والحكم فيما يسمى الشرق الأوسط الجديد”.

وحيّت “صمود الأهالي وتعاطفهم وتكاتفهم في صورة مشرفة للوحدة الوطنية”، داعية إلى “مزيد من الصبر والإحتساب في وجه هذا العدوان الذي سينتهي كما سابقاته بهزيمة العدو وإنكفائه وهو يجر أذيال الخيبة”.

تجار صيدا

كما استنكرت “جمعية تجار صيدا وضواحيها” مجزرة عين الدلب، وقالت: “في وقت يواصل فيه العدو الإسرائيلي مجازره بحق اللبنانيين، على مرأى من العالم أجمع ، غير آبه لا بقانون دولي انساني ولا بشرائع ومواثيق تحرم استهداف المدنيين ، امتدت نيران غدره لتطاول عائلات آمنة في بيوتها في منطقة عين الدلب – شرقي صيدا بمجزرة مروّعة ارتقى فيها عشرات المدنيين شهداء، من بينهم عائلات صيداوية بأكملها، وعشرات الجرحى “.

تابعت:”اننا إذ ندين بشدة هذه المجزرة وكل المجازر الإسرائيلية بحق الأبرياء في مختلف مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، نطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة المستمرة بحق الشعب اللبناني، ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين كمجرمي حرب، إحقاقاً للعدالة الدولية والإنسانية، اذا تبقى من عدالة وإنسانية في هذا العالم . ونتقدم بخالص مشاعر التضامن والمواساة لعوائل الشهداء”، ونطالب بـ “أوسع مشاركة في مراسم وداع وتشييع شهداء مجزرة عين الدلب ظهر يوم غد الثلاثاء في مسجد الغفران في مقبرة صيدا الجديدة في سيروب”.

بلدية صيدا

من جهتها نددت بلدية صيدا بـ “الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على لبنان، لاسيما مجزرة عين الدلب، وقالت:” امام هول المصاب الجلل والضحايا البريئة، نعلن الحداد، وتضامننا مع أهالي الشهداء والمصابين سائلين الله لهم الشفاء العاجل، كما سنشارك غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر في تشييع الضحايا الشهداء استجابة لدعوة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان”.

المصدر: الوكالة الوطنية