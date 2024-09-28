‫القسام: يسجل للشهيد القائد السيد حسن نصر الله موقفه  ‫التاريخي خلال “طوفان الأقصى” أقدس وأشرف المعارك – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 18:38

‫القسام: يسجل للشهيد القائد السيد حسن نصر الله موقفه  ‫التاريخي خلال “طوفان الأقصى” أقدس وأشرف المعارك

منذ 35 mins 28 September، 2024
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