إعلام العدو يتحدّث عن «حادث صعب»… مقتل جندي وإصابات في كمين للمقاومة شمال قطاع غزة

أفادت مصادر عبرية، يوم الخميس، بمقتل جندي إسرائيلي على الأقل وإصابة آخرين جراء حادث أمني وقع لقوة عسكرية شمال قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن القوة العسكرية تعرّضت لقذيفة في شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة عدد من الجنود، واصفة الحادث بـ«الصعب». وأضافت أن مروحيات عسكرية نقلت الجنود المصابين إلى مستشفيات داخل الأراضي المحتلة.

وقبل عدة أيام، قُتل ضابط إسرائيلي وأُصيب خمسة آخرون في كمين “كسر السيف” الذي نفذته كتائب القسام في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ومنذ 18 آذار/مارس الجاري، استأنفت إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة، منطلقة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حركة حماس استمرَّ 58 يومًا منذ 19 كانون الثاني/يناير 2025، بوساطة قطر ومصر وبدعم الولايات المتحدة.

ولا تزال كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والفصائل المقاومة تواصل معارضتها لقوات جيش الاحتلال التي توغلت في عدة مناطق من القطاع، لا سيما الأجزاء الشرقية منه.

المصدر: مواقع