“القسام” تنفذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في الشجاعية وبيت حانون وتنشر مشاهد لإنقاذ أسرى

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، يوم السبت، تفاصيل عملية استهدفت فيها قوة إسرائيلية خاصة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت “القسام” عبر حسابها في “تيليغرام” إن مجاهديها تمكنوا، أمس (الجمعة)، من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بعدد من قذائف “RPG” و”الياسين 105″ في حي الشجاعية.

وأضافت أن مجاهديها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وكانت مصادر عبرية قد أفادت بمقتل جنديين وإصابة سبعة آخرين، بعضهم بجراح حرجة، جراء حوادث أمنية تعرضت لها قوات الجيش في قطاع غزة، أمس الجمعة.

كما نشرت “القسام” مقطع فيديو يوثق عملية قنص عدد من جنود الاحتلال وضباطه شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وقالت في بيان لها إنه “استكمالًا لكمين كسر السيف، تم قنص عدد من جنود وضباط العدو ببندقية ‘الغول’ القسامية على شارع العودة شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع”.

وكانت “القسام” قد أعلنت، أمس الجمعة، تنفيذ عملية قنص استهدفت جنودًا وضباطًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي على شارع العودة شرقي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي استمرت 42 يومًا، تخللتها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و”إسرائيل”، وانسحاب محدود لجيش الاحتلال، تبعته عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت “إسرائيل” من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار، التي كانت ستستمر 42 يومًا، وتتبعها مرحلة ثالثة بالمدة نفسها، ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العدوان.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشهيد محمد الضيف، انطلاق عملية “طوفان الأقصى” ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية “سيوف حديدية” ضد قطاع غزة.

“القسام” تنشر مشاهد لإنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه الاحتلال

وبالتزامن، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء السبت، مشاهد لعملية إنقاذ أسرى إسرائيليين داخل نفق تعرض للقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت “القسام” عبر حسابها في “تيليغرام” إن النفق الذي أُنقذ الأسرى من داخله، تعرض لقصف إسرائيلي قبل أيام.

وظهر عناصر من “القسام” وهم يحفرون داخل النفق ويتحدثون إلى الأسرى الإسرائيليين بالعبرية، سعيًا لإنقاذهم.

وتضمن الفيديو مشاهد لإسعاف أحد الأسرى بعد الوصول إليه، إثر إصابته بالقصف، وهو يقول: “جسمي يؤلمني.. أجد صعوبة في التنفس”. وأكدت الكتائب، في الفيديو، أنها ستنشر تفاصيل عملية الإنقاذ في وقت لاحق.

ولا تزال كتائب القسام تحتفظ بنحو 60 أسيرًا إسرائيليًا، معظمهم جنود، وتشترط وقف حرب الإبادة على غزة وإنجاز صفقة تبادل من أجل إطلاق سراحهم.

وكانت “كتائب القسام” قد أطلقت سراح عشرات الأسرى الإسرائيليين مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي واستمر 42 يومًا.

المصدر: الاعلام العسكري