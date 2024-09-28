حركة أمل: عهدنا للشهيد السيد نصرالله ولكل الشهداء أن نبقى الكتف على الكتف والقلب مع القلب ولن يزيدنا القتل والعدوان إلا ثباتاً دفاعاً عن لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 17:04

حركة أمل: عهدنا للشهيد السيد نصرالله ولكل الشهداء أن نبقى الكتف على الكتف والقلب مع القلب ولن يزيدنا القتل والعدوان إلا ثباتاً دفاعاً عن لبنان

منذ 38 mins 28 September، 2024
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