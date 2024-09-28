بالفيديو | المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 4 عمليات ضد أهداف عسكرية اسرائيلية

شنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم عدداً من العمليات ضد أهداف عسكرية اسرائيلية في شمال وجنوب فلسطين المحتلة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في سلسلة من البيانات، أنها استهدفت بواسطة الطيران المسيرة، هدفاً حيوياً في جنوب فلسطين المحتلة، وذلك رداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

واوضحت المقاومة أن الهدف في مدينة ايلات “ام الرشراش” المحتلة.

بالفيديو | المقاومة الاسلامية في العراق تقصف هدفاً اسرائيلياً في جنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير pic.twitter.com/ks2miGXnQg — قناة المنار (@TVManar1) September 27, 2024

كما أعلنت المقاومة أنها قصفت مرتين، هدفين عسكريين اسرائيليين شمالي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، أحدهما في مستعمرة “كريات شمونة”.

بالفيديو | المقاومة الاسلامية في العراق تقصف للمرة الثالثة فجر اليوم السبت هدفاً حيوياً شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير pic.twitter.com/zMZlPacS5G

— قناة المنار (@TVManar1) September 28, 2024

وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

كما أفاد الاعلام الحربي، بأن مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا بالطيران المسيّر هدفاً حيوياً اسرائيلياً في الجولان المحتل.

عاجل | المقاومة الإسلامية في العراق يهاجمون بالطيران المسيّر هدفاً حيوياً اسرائيلياً في #الجولان المحتل pic.twitter.com/rUCUkhjv7s — قناة المنار (@TVManar1) September 28, 2024

المصدر: الاعلام الحربي