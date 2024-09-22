المقاومة الاسلامية في العراق تستهدف غور الاردن بسرب من مسيرات “الأرفد” نصرةً لغزة

أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان استهداف مجاهديها بسرب من مسيّرات “الأرفد” هدفاً في غور الأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت ان هذا هو الهجوم الخامس لهذا اليوم، وعملياتها مستمرة؛ نصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر بحقّ المدنيين.

اعلام العدو أعلن ان الهجوم الذي كان مصدره العراق هو الهجوم العراقي الاكبر منذ عام 1991 واستخدم اكثر من 15 طائرة مسيرة من نوع جديد.

موقع “حدشوت بزمان” العبري اعلن عن انفجار طائرة بدون طيار قرب كيبوتس سدي إلياهو جنوب بيت شان.

وكانت قد دوت صفارات الانذار في بيت شان لأول مرة منذ بداية الحرب، وفي عدد كبير من المستوطنات الواقعة جنوب بحيرة طبريا عند الحدود مع الأردن وفي حامات جادير أقصى جنوب الجولان.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

صدق الله العليّ العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 22-9-2024 بالطيران المسيّر “الأرفد” هدفاً في غور الاردن بأراضينا المحتلة. ويعد الهجوم الخامس هذا اليوم.

تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الأحد ١٨ – ربيع الاول – ١٤٤٦ هـ

المصدر: الاعلام الحربي في العراق