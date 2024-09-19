مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارتين استهدفتا بلدتي بليدا وميس الجبل في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 01:14
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المقاومة الإسلامية: سنواصل كما في الأيام الماضية عمليات اسناد غزة وأهلها ومقاومتها والدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته
المقاومة الإسلامية: هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته الثلاثاء
المقاومة الاسلامية ردت على الاعتداء على مجدل سلم وبليدا بقصف مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد محمد حسين العرب "قاسم" مواليد 1979 من بلدة فلاوي في البقاع
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي فواز الحاج حسن "علي الكرار" مواليد 1991 من بلدة شعت في البقاع
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد جواد ياسر أبو خليل "جهاد" مواليد 2005 من بلدة كوثرية الرز
كتائب شهداء الأقصى: قصف جنود العدو في حي الجنينة في رفح بالهاون الثقيل بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبدالقادر الحسيني
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة تخلله دهم عشرات المنازل
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة وتخلله دهم عشرات المنازل
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة وتخلله دهم عشرات المنازل
حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارتين استهدفتا بلدتي بليدا وميس الجبل في جنوب لبنان
منذ 6 mins
19 September، 2024
عاجل
جنوب لبنان
غارات اسرائيلية
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