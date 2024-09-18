سرايا القدس-كتيبة جنين: مقاتلونا استهدفوا التعزيزات العسكرية الاسرائيلية المقتحمة لبلدة كفر راعي أثناء مرورها من بلدة فخمة بزخات كثيفة من الرصاص – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 22:08

سرايا القدس-كتيبة جنين: مقاتلونا استهدفوا التعزيزات العسكرية الاسرائيلية المقتحمة لبلدة كفر راعي أثناء مرورها من بلدة فخمة بزخات كثيفة من الرصاص

منذ 14 mins 18 September، 2024
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