ايران… استشهاد 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي في هجوم ارهابي

استشهد 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي الايراني في هجوم ارهابي بمدينة ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأعلن المدعي العام في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان إن 3 عناصر قوى الأمن الداخلي استشهدوا وأصيب مواطن في مدينة ميرجاوه اثر هجوم ارهابي شنه مسلحون.

وأضاف مهدي شمس آبادي، في تصريح له مساء أمس الخميس “في إحدى محطات الوقود بمدينة ميرجاوه، أطلق عدد من المسلحين المجهولين مساء اليوم النار على عناصر من حرس الحدود كانوا يقومون بتعبئة مركبتهم بالوقود”.

وتابع “في هذا الحادث الإرهابي استشهد ثلاثة عناصر من حرس الحدود وأصيب مدني كان متواجدا في المكان”. وقال المدعي العام لمدينة زاهدان “تم فتح ملف بالقضية وبدأت الإجراءات الاستخبارية لتحديد هوية المجرمين”.

يُذكر انه نتيجة إطلاق النار هذا استشهد الملازم ثاني محمد أمين ناروئي والجندي بارسا سوزني والجندي أمير إبراهيم زاده.

المصدر: ارنا