الطقس غداً غائم جزئياً مع نسبة رطوبة مرتفعة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل فيزيد معها الشعور بالحر واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة المسائية بخاصة شمال البلاد وجنوبه، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مع رؤية سيئة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها على الساحل و في المناطق الداخلية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل، وارتفاعها على الساحل مع احتمال تساقط رذاذ محلي خفيف في المناطق الشمالية و الجنوبية، وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل فيزيد معها الشعور بالحر واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة المسائية بخاصة شمال البلاد وجنوبه، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مع رؤية سيئة.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة صباحا ومساء، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في الداخل، مع بقاء ظهور ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة صباحا ومساء .

الخميس: صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال و في الداخل .

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة، فوق الجبال من 20 الى 27 درجة، في الداخل من من 20 الى 35 درجة.

–الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80% على الساحل.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا (ارتفاع الموج بين 0.5 و 1 متر)، حرارة سطح الماء: 30 درجة

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام