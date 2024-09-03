‫المقاومة الاسلامية: استهداف مستعمرة المنارة جاء ردا على  ‫اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2024 - 18:54

‫المقاومة الاسلامية: استهداف مستعمرة المنارة جاء ردا على  ‫اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة

منذ 43 mins 3 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة