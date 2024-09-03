كتائب شهداء الأقصى – جنين: فجّرنا عبوات مُعدة مسبقًا في قوات العدو وآلياته العسكرية داخل مخيم جنين وحققنا إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 05:10

كتائب شهداء الأقصى – جنين: فجّرنا عبوات مُعدة مسبقًا في قوات العدو وآلياته العسكرية داخل مخيم جنين وحققنا إصابات مباشرة

منذ 1 ساعة 3 September، 2024
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