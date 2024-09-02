مصادر “يديعوت احرونوت”: العلاقة بين نتنياهو وغالانت وصلت الى طريق مسدود – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 19:22

مصادر “يديعوت احرونوت”: العلاقة بين نتنياهو وغالانت وصلت الى طريق مسدود

منذ 22 mins 2 September، 2024
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