وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد مواطن وإصابة سيدة بجراح بليغة وشخص بجراح متوسطة في الغارة المعادية على بلدة بيت ليف – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 20:06

وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد مواطن وإصابة سيدة بجراح بليغة وشخص بجراح متوسطة في الغارة المعادية على بلدة بيت ليف

منذ 24 mins 1 September، 2024
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