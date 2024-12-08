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December 8 2024 - 11:02

شهداء وجرحى في إعتداء للعدو على بلدات جنوبية

منذ 45 mins 8 December، 2024
بيت ليف

في آخر التطورات حول الاعتداءات الاسرائيلية وخروقات إتفاق وقف إطلاق النار إعتدى العدو خلال الساعات الماضية على منزلٍ في بلدة بيت ليف الجنوبية أدت إلى وقوع شهداء وجرحى . وكان قد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بياناً أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة بيت ليف أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح.وأيضاً في خرقٍ آخر إعتدى العدو على بلدة دير سريان حيث أدى الاعتداء إلى سقوط شهيد.

وما زالت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل مستمرة في مختلف المناطق اللبنانية بحثاً عن مفقودين وشهداء جراء الاعتداءات الاسرائيلية وقد تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع جهات اسعافية أخرى، من إنتشال 4 جثامين لشهداء من التابعية السورية من تحت الانقاض جراء غارة إسرائيلية كانت قد استهدفت سابقاً أحد المباني السكنية في محلة البسطة في العاصمة بيروت .

المصدر: االوكالة الوطنية للاعلام

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