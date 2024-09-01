مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارة جوية استهدفت بلدة بيت ليف – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 18:22

مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارة جوية استهدفت بلدة بيت ليف

منذ 16 mins 1 September، 2024
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