“هآرتس” عن مسؤول كبير في حكومة الاحتلال: يد نتنياهو ملطخة بدم الأسرى والجميع عرف أن نتنياهو فاسد ومغرور وجبان لكن الأشهر الأخير كشفت أيضًا أنه بلا إنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 16:30

“هآرتس” عن مسؤول كبير في حكومة الاحتلال: يد نتنياهو ملطخة بدم الأسرى والجميع عرف أن نتنياهو فاسد ومغرور وجبان لكن الأشهر الأخير كشفت أيضًا أنه بلا إنسانية

منذ 2 ساعة 1 September، 2024
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