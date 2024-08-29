الخط الساخن| شكاوى سكان حي السلم الى الخط الساخن على طاولة البحث

ديما جمعة

عشرات الشكاوى من سكان حي السلم تصل بشكل متتابع الى صندوق شكاوى الخط الساخن، اغلبها تتعلق بطبيعة الخدمات الحياتية المحرومين منها، في منطقة تعاني من اكتظاظ سكاني واهتراء البنى التحتية وازمات يومية يعاني منها القاطنون ابسطها رداءة الطرقات وكثرة الحفر مرورا بفيضان مجاري الصرف الصحي وصولا الى واقع نهر الغدير الذي ينذر كل عام بطوفان يشكل هاجسا للساكنين على اطرافه دون ان نغفل عن انقطاع مياه الدولة واعطال الكهرباء..

في حلقة الخط الساخن بعنوان شكاوى سكان حي السلم في عهدة المعنيين اشار رئيس بلدية الشويفات نضال الجردي الى ان واقع البلدية المادي وانعكاس الضائقة الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على تقديمات البلديات، وتوقف عند نهر الغدير الذي حمّل مسؤولية متابعته للحكومة لإزالة التعديات عند مجراه واكد تواصله مع المسؤولين في اتحاد بلديات الضاحية لتنظيف مجرى النهر بتكليف من وزارة الاشغال كما حصل العام الماضي واشار الى اهمية ايجاد حل جذري لهذا النهر، كما توقف عند ازمة كنس النفايات ورفعها واشار الى اجتماعات مع المعنيين في شركة السيتي بلو لتكثيف العمل.

وتحدث الجردي عن خطة سير سيتم تطبيقها خلال الاشهر القادمة بالتعاون مع المعنيين لازالة التعديات على الاملاك العامة، كما اكد على متابعة ازمات مختلفة في المنطقة من اهمية تعزيز التشجير، وضبط قطاع المولدات الخاصة المنتشرة على الاملاك العامة التي تصل الى 128 مولد، واكد على اهمية تعزيز الجباية في المنطقة حيث لا تتجاوز ال5% ضمن نطاق الشويفات ككل.

تخلل الحلقة عدد من اتصالات المشاهدين من منطقة حي السلم الذين وجهوا شكواهم مباشرة على الهواء لرئيس البلدية ووعد بمتابعتها.

لمتابعة الحلقة كاملة اضغط على الرابط التالي

المصدر: موقع المنار