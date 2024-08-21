الذكرى 55 لإحراق المسجد الأقصى.. حماس تدعو العالم لتظاهرات الجمعة

بعد 55 عاماً على ذكرى احراقِه ، لا يزالُ المسجدُ الاقصى يتعرضُ لاعتداءاتٍ صهيونيةٍ بأشكالٍ متعددةٍ في مقابلِ اصرارِ الفلسطينيين على التصدّي لكلِّ تلك المحاولاتِ والدفاعِ عنه وليس اخرَها عمليةُ طوفانِ الأقصى.

وبالمناسبة دعت حركة حماس، الأربعاء، الشعوب العربية والإسلامية في أنحاء العالم إلى التظاهر الجمعة المقبل، نصرة لغزة والقدس والمسجد الأقصى.

وقالت الحركة: “ندعو جماهير شعبنا وأمتنا والأحرار في كل العالم إلى النفير العام والاحتشاد في كل الساحات والمدن والعواصم، وجعل يوم الجمعة القادم 24 أغسطس/ آب يوماً حاشداً وفاعلاً للانتصار والتضامن والدفاع عن غزة والقدس والمسجد الأقصى”.

وأضافت: “جريمة إحراق الأقصى، وكلّ جرائم الاحتلال الصهيونازي والمتطرفين المعتدين الصهاينة ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا لم تزد شعبنا ومقاومتنا إلا ثباتا وتمسكا بالأرض والمقدسات”.

وتابعت: “كافة جرائم وانتهاكات الاحتلال وجيشه المجرم، والتي لم تتوقف منذ ستة وسبعين عاماً؛ لن تفلح في إخماد جذوة المقاومة في نفوس أجيال شعبنا، أو كسر إرادتهم في مواصلة التصدّي لجرائم الاحتلال”.

وشددت حماس على أن “المسجد الأقصى ومدينة القدس سيبقيان عنوان الصراع مع العدو الصهيوني”.

وأكدت أنه “لا سيادة ولا شرعية للاحتلال على شبر من المسجد الأقصى، فهو وقف إسلامي، كان وسيبقى، ولن تفلح كل محاولات الاحتلال ومخططاته في تهويده أو تغيير معالمه، أو طمس هويته، أو تقسيمه زمانياً ومكانياً”.

ودعت حماس الأمتين العربية والإسلامية إلى “تحمل مسؤوليتهما التاريخية في التحرّك العاجل والفاعل، للدفاع عن الأقصى وحمايته من أخطار تهويده وطمس معالمه المتصاعدة”.

إحراق المسجد الأقصى

ووقع حادث إحراق المسجد الأقصى يوم 21 أغسطس 1969، على يد شخص أسترالي الجنسية يدعى مايكل دنيس روهن.

والتهمت النيران، حينها، كامل محتويات الجناح الشرقي للجامع القبْلي في الجهة الجنوبية من المسجد، بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين.

وبينما تحل ذكرى الـ55 لحرق المسجد الأقصى، تشن إسرائيل وبدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

المصدر: قناة المنار + مواقع