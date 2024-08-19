طائرات الإحتلال تستهدف منطقة البقاع شرقي لبنان ومناطق مختلفة من الجنوب

نفذت الطائرات الإسرائيلية مساء اليوم، 3 غارات استهدفت سهل قصرنبا في البقاع وأطراف تمنين التحتا والاطراف الشرقية لبلدة النبي شيث. وأفاد مراسل المنار بأن هذه الغارات أدت إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة.

كما شن الطيران الحربي غارة جوية استهدفت اطراف بلدتي بيوت السياد والمنصوري جنوبي لبنان، وكذلك اطراف بلدتي الطيبة ودير سريان.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت طائرة مسيرة سيارة على طريق ديرقانون راس العين، كما شنت الطائرات الحربي غارة جوية استهدفت بلدتي الطيبة وطيرحرفا وقصفت مدفعية الاحتلال اطراف بلدة بيت ليف.

كما استهدف الاحتلال بالمدفعية اطراف وادي السلوقي بعدد من قذائف المدفعية، ومنطقة “الصوان” في أطراف بلدة كفرشوبا، ومحيط جبانة بلدة طلوسة، وبلدة مركبا، ومنطقة حامول في الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة.

وصباح اليوم، نفذت قوات الاحتلال سلسلة من الاعتداءات على الشكل التالي:

– مسيرة معادية استهدفت بلدة حولا

– قصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي الطيري و حانين

– قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة رامية

– الطيران الحربي المعادي شن غارتين استهدفتا بلدة عيتا الشعب

– الطيران المسّير اغار على بلدة حانين

– مدفعي استهدف بلدة عيتا الشعب

– قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة كفرشوبا

المصدر: المنار