الوزير بيرم من حاروف: قوة لبنان بالمقاوم️ة والاقتدار

قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إن”غالانت قدّم خطّة للكابينيت منذ بداية المعركة لتوجيه ضربة ساحقة ماحقة مفاجأة إلى لبنان وعندها كان سيسقط آلاف الشهداء فجأة وكانت ستضرب القرى فجأة “.

وتابع بيرم :” ونحن نائمون في بيوتنا ثمّة عيون تبكي على الحسين وتسهر على الحدود يرابطون ويصنعون العزّة للأمة فبادروا قبل أن يُباغتهم العدوّ وأسقطنا ما بيده من غدر وفرضنا عليه إيقاعاً وقدّمنا العزة والكرامة لهذا الوطن ونصرنا اخواننا في غزة على كلّ المستويات “.

كلام بيرم جاء حلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة حاروف للشهيد السعيد على طريق القدس محمد علي جهاد بدر الدين بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، شخصيات وفعاليات ، علماء دين ، عوائل الشهداء والأهالي .

وختم بيرم :” قوة لبنان اليوم بالإقتدار والمقاومة التي تُحقق النّصر والعزة والكرامة لهذا الوطن”.

المصدر: موقع المنار