وليد جنبلاط اتصل بميقاتي متضامنا: نحن بأمسّ الحاجة للتعاون لمواجهة التحديات

أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الجمعة اتصالا برئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي.

وأعرب جنبلاط عن “التضامن مع ميقاتي في مواجهة تهجمات سياسية في غير محلها ولا زمانها، فيما نحن بأمسّ الحاجة على المستوى الوطني إلى التضامن والتعاون لمواجهة التحديات الكبيرة والتحسب للأسوأ إذا حصل ضمن الإمكانيات المتاحة وبالحد المعقول”.

وأمل جنبلاط في “موازاة ذلك أن تترجم المفاوضات الجارية في الدوحة إلى وقف فعلي ودائم لإطلاق النار”.

يذكر ان هناك حملة ضد ميقاتي تتعلق بموقفه وموقف الحكومة من العدوان الصهيوني على الجنوب، وبالسياق، تحدث رئيس حزب القوات سمير جعجع زاعما ان “الحكومة اللبنانية ترتكب خيانة عظمى في احداث الجنوب…”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام