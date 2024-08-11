الشهيد المجاهد الجريح حسن غضبان مصطفى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 22:46
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القيادي في حماس أسامة حمدان للمنار: لن يظل فعل المقاومة أن تتلقى الضربات وأن ترد عليها
حمدان للمنار: أهم ما يميز السنوار أنه يغيظ الصهاينة فهم كانوا يظنون أن باغتيال هنية ستضعف خيارات حركة حماس
حمدان للمنار: الحركة قُدمت لها عروض عديدة قبلتها لكن الاحتلال عطل ويعطل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
حمدان للمنار: الوساطة وبالذات الجهد الأمريكي على المحك ما إذا كان قادرا على إلزام الاحتلال بما وافقت عليه الحركة
حمدان للمنار: إذا رفض الاحتلال وقف إطلاق النار فهذا تأكيد على موقف المقاومة الذي يرفض تقديم التنازل أمام الاحتلال
حمدان للمنار: إذا رفض نتنياهو فعليه أن يفهم هو وداعميه أن المنطقة لن تسير وفق ترتيبات الإسرائيلي
رسالة لضباط احتياط صهاينة خدموا في غزة: لا يزال لدى العدو قدرات عابرة للحدود ومسيرات وبنية تحتية ضخمة للأنفاق
إعلام العدو: مقتل "إسرائيلي" وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في الأغوار شمال الضفة الغربية وانسحاب المنفذين
حركة فتح الانتفاضة: ندعو كافة المقاومين والأحرار من أبناء شعبنا للتوحد خلف نهج المقاومة الطريق الوحيد لكنس العدو
وفاة العلامة الجليل سماحة آية الله الشيخ حسن طراد
المفتي قبلان ناعيا العلامة الشيخ حسن طراد: واحد من قادة المقاومة وأعيان عقولها ولم يترك ساحة جهاده
الشهيد المجاهد الجريح حسن غضبان مصطفى
منذ 30 mins
11 August، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الاسلامية
حزب الله
شهداء على طريق القدس
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