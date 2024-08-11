وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مستوطن جراء عملية إطلاق نار تجاه مركبة عند مفترق “ماحولا” في غور الأردن على شارع رقم 90 – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 15:52

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مستوطن جراء عملية إطلاق نار تجاه مركبة عند مفترق “ماحولا” في غور الأردن على شارع رقم 90

منذ 17 mins 11 August، 2024
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