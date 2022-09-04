قوات من جيش الاحتلال تشارك في عمليات بحث وتمشيط واسعة في منطقة غور الأردن – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2022 - 14:46

قوات من جيش الاحتلال تشارك في عمليات بحث وتمشيط واسعة في منطقة غور الأردن

منذ 1 ساعة 4 September، 2022
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