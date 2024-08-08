مدفيديف: يجب علينا استخلاص العبر مما حدث في مقاطعة كورسك ودحر العدوّ وتدميره بلا رحمة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2024 - 09:06
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مراسل المنار: شهيدان وإصابات في قصف الاحتلال منطقة ارميضة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
مراسل المنار: استشهاد مواطنة في بلدة بني سهيلا ومواطن و6 إصابات وسط مدينة غزة ومواطن شرق مخيم جباليا جراء قصف صهيوني
القوات اليمنية: استهدفنا سفينة "Contship Ono" في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وكانت الإصابة دقيقة
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا المدمرة الأميركية "كول" في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة وحققت العملية هدفها
البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي: نحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم
بيان منظمة التعاون الإسلامي: اغتيال هنية اعتداء على سيادة إيران وسلامتها الإقليمية وأمنها
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي: تجويع المدنيين عمداً يشكل جريمة حرب
بوريل: نحث اسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وضمان وصول المساعدات الى قطاع غزة
الرئيس الأميركي جو بايدن: لست واثقا من حصول انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترمب الانتخابات
وزير الخارجية البريطاني: تجويع المدنيين جريمة حرب ونتوقع من الحكومة الإسرائيلية إدانة تصريحات سموتريتش
مدفيديف: يجب علينا استخلاص العبر مما حدث في مقاطعة كورسك ودحر العدوّ وتدميره بلا رحمة
منذ 1 ساعة
8 August، 2024
عاجل
روسيا
كورسك
مدفيديف
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