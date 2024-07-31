حركة أمل نعت إسماعيل هنية : في يوم إرتقاء “أبو العبد” لسان حالنا لسان حال الراحل الكبير “إنه لجهاد نصر أو إستشهاد”

أصدر المكتب السياسي في حركة “أمل”، بيانا نعى فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد إسماعيل هنية. وجاء فيه: “هو واحد من اولئك الذين عاهدوا الله ، ما بدل فقضى نحبه شهيدا عظيما ، نذر نفسه وذريته وفلذات أكباده دفاعا عن فلسطين ومسرى الانبياء والاولياء والصلحاء في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس .

ان حركة امل، إذ تتقدم من قيادة حركة المقاومه الإسلامية – “حماس” ومن مجاهديها ومن الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة والشتات بأحر التعازي والتبريك بإرتقاء الأخ المجاهد إسماعيل هنيه (أبو العبد) شهيدا على طريق تحرير فلسطين، سائلين المولى عز وجل للشهيد الرحمة وجنة الرضوان الى جوار الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا ، ولذويه وإخوانه المقاومين في حركه حماس ومن سائر الشعب الفلسطيني عظيم الصبر والسلوان .

في يوم إرتقاء “أبو العبد” لسان حالنا، لسان حال الراحل الكبير وصدى لصوته الذي لطالما ردد : “إنه لجهاد نصر أو إستشهاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام