قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان “شاهدنا على شاشات التلفزة المجرم نتنياهو في البيت الأسود بيت الإجرام الذي يحتضن المجرمين والظالمين”، وتابع “نأسف لزمن نرى فيه هذا المجرم الذي تلطخت يداه بدماء الأطفال والشيوخ، يجول ويصول على مرأى من مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وكل أقطاب دول العالم، والكل ينظر إليه وهو مستكبر وظالم ومجرم ولا أحد من زعمائنا يحرك ساكنا”.

وسأل الشيخ القطان في حديث له الجمعة “بالله عليكم لو أن الآية مقلوبة وكان الذين يقتلون أطفال الصهاينة ونساءهم وشيوخهم وكان هذا الإجرام يحصل بحق طائفة أو مذهب غير المسلمين، ماذا كان سيحصل في العالم؟ والله لوقعت حرب عالمية”، واضاف “تخيل ان آلاف الشهداء من الأطفال بإبادة جماعية، ورغم ذلك نرى العالم يتفرج ورئيس أكبر دولة على مستوى العالم جو بايدن هذا الخرفان يستقبله ويتكلم معه كراعي سلام في العالم”.

ولفت الشيخ القطان الى ان “هذا الامر يدل على الحقد والغل على المسلمين، لذلك علينا أن نصحى من غفلتنا نحن المسلمين على امتداد العالم ونسأل الله أن يوقف الإجرام والإبادة وأن ننعم بالأمن والأمان والسلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام