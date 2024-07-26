لبنى قانصوه

في حوار خاص للخط الساخن عىلى قناة المنار حول جهود الهيئة الصحية الإسلامية لتقديم الرعاية الصحّية في بلدات النزوح والبلدات الحدودية، أكّد مسؤول الهيئة الصحيّة الإسلامية في منطقة جبل عامل الأولى الدكتور فادي الأطرش أنّ الهيئة الصحية هي جمعية عريقة لها تاريخ مهم في لبنان ورسالة عميقة انسانية، لذا تحرص هذه الجمعية على تقديم الخدمات الطبية لكل القاطنين من مختلف الطوائف ورغم ظروف البلاد الصعبة.

وجّه الأطرش رسالة الى العدو الصهيوني الذي لا يعترف بأي قوانين دولية، أنه وجميع الكادر الطبي في هذه الهيئة لن يتخلوا عن مهمتهم، مهما حاول كيان العدو أن يصعّد في مجازره وأعماله العدوانية، وأنّهم سيسعون للحفاظ على هذا المجتمع وتعزيز صموده في أرضه.

الأطرش لفت الى أنّ الهيئة الصحّية تتعاون مع أكثر من جمعية لتطوير مستوى خدماتها، والهدف إنشاء مراكز صحية مختلفة في كل لبنان، إضافةَ الى مستوصفات صحية وبرامج رعائية. كما تطرّق الأطرش خلال حديثه الى المراكز الخاصّة الي تعالج الإدمان وتقدّم العلاج النفسي والعلاج الفيزيائي..

في التقرير الذي عرض خلال الحلقة تحدّث مدير مراكز الرعاية الصحّية الأولية في منطقة جبل عامل الأولى الدكتور حسن فرحات عن “عيادة نقّالة” الهدف منها تخفيف الأعباء عن المواطنين ، عبر زيارتهم في منازلهم و تقديم الوصفات الطبية والأدوية اللازمة لهم. كما ذكر فرحات أن لدى الهيئة ثماينة مراكز توفّر أغلب الاختصاصات الطبيّة، ويمكن للمرضى حجز مواعيدهم عبر منصّة الكترونية.

بعد التقرير، لفت الأطرش الى أنّ كوادر الهيئة الصحّية يتميّزون بتضحياتهم وإخلاصهم في عملهم لمساندة كل صامد في ظل هذه الأجواء الصعبة.

وتابع أنّ هناك مراكز جديدة حدودية يتم تجهيزها حاليا، ، بحيث أُضيفت الخدمات الجراحية إلى جانب ما تبقى من خدمات. وأضاف: ” نحن على تماس مع الذين يستفيدون من خدماتنا… فهم يزودونا بشحنة إيجابية لاستكمال هذه المسيرة. نحن نخجل من تضحيات هؤلاء النازحين، ولا بد من مضاعفة جهودنا في سبيل توفير الدعم الصحّي والنفسي لهم…”

في الختام، ذكر الدكتور فادي أنهم جاهزون لخدمة النازحين بأشفار عيونهم وقد يفتتحون مستشفيات ميدانية في ظل هذه الظروف، خصوصًا أن العدو غاشم لا يعرف الإنسانية.

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المصدر: موقع المنار