شيعت “الجماعة الاسلامية” في لبنان وأهالي بلدة القرعون ومحافظة البقاع شيعوا القيادي في قوات الفجر – الجماعة الإسلامية وفي كتائب القسام الشهيد محمد حامد جبارة (ابو محمود) الذي استشهد في غارة صهيونية صباح يوم الخميس في منطقة غزة -البقاع الغربي.

وألقى مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي، كلمة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أكّد فيها “التمسّك بالحقوق والمقدسات في فلسطين ورفض التنازل عنها، وأنّ الجهاد درب من دروب استعادة هذه المقدسات”، وأكدّ “أنّنا لا ننسى من يقاتلنا ومن احتل أرضنا وهدم مساجدنا والكنائس بيننا وقتل أطفالنا واعتدى على حرماتنا”.

وكانت كلمة عبر الأثير لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في الخارج خالد مشعل، أكد فيها امتزاج الدم اللبناني بالدم الفلسطيني، وأن هذه المعركة تأكيد على وحدة التراب وعن دور الشهيد ورفاقه الذين سبقوه في اسناد جبهة غزة، متوجها بالتحية لأهل لبنان وللجماعة الاسلامية وآل جبارة وبلدة القرعون.

بدوره، أكد نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ عمر حيمور أنّ “الشهيد قدّم نفسه وروحه لأجل وطنه وقضيته، وأنّ فلسطين قضية الشرفاء، فكيف تتركها الجيوش العربية دون الدفاع عنها”.

كما أكّد أنّ “دماء الشهداء تقرر ساعة الانتصار”، شاكراً لأهل غزة “إيقاظ الأمة”.

وألقى كلمة بلدة القرعون وكلمة العائلة الشيخ منير رقية، الذي أكد أن “الشهيد نموذج يحتذى به”، ساردا جزءا من حياته ونشاطاته وتأثيره في بلدته القرعون، وانّ “العدو واهم إذا ظن أن يخيفنا باغتيال قادتنا”.

هذا وأمّ المصلين المفتي الغزاوي ممثلاً مفتي الجمهورية.

المصدر: الوكالة الوطنية