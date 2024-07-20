يواصل مجاهدو المقاومة الاسلامية استهداف مواقع العدو الاسرائيلي ردا على استهداف المدنيين ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة.
حيث استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 20-7-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
ورداً على الاعتداء على المدنيين في بلدة برج الملوك أدخل مجاهدو المقاومة الإسلامية الى جدول النيران مستعمرة دفنا للمرة الأولى وقصفوها بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
المصدر: الاعلام الحربي المركزي