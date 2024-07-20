المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع العدو وتدخل مستعمرات جديدة الى جدول النيران – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2024 - 17:00

المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع العدو وتدخل مستعمرات جديدة الى جدول النيران

منذ 19 mins 20 July، 2024
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لبنان

يواصل مجاهدو المقاومة الاسلامية استهداف مواقع العدو الاسرائيلي ردا على استهداف المدنيين ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

حيث استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 20-7-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

مستوطنة المنارة

ورداً على ‏الاعتداء على المدنيين في بلدة برج الملوك أدخل مجاهدو المقاومة الإسلامية الى جدول النيران ‏مستعمرة دفنا للمرة الأولى وقصفوها بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

مستوطنة دفنه

المصدر: الاعلام الحربي المركزي

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