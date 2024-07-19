نانسي بيلوسي أبلغت بعض الديمقراطيين أنها تعتقد أن بايدن يقترب من اتخاذ قرار التخلي عن الترشح للرئاسة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 19 2024 - 03:24

نانسي بيلوسي أبلغت بعض الديمقراطيين أنها تعتقد أن بايدن يقترب من اتخاذ قرار التخلي عن الترشح للرئاسة

منذ 21 mins 19 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعو قناة المنار شاركونا في استبيان عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة