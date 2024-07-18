المقاومة الاسلامية تستهدف التجهيزات الفنية لمواقع العدو الحدودية المستحدثة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 18 2024 - 18:14

المقاومة الاسلامية تستهدف التجهيزات الفنية لمواقع العدو الحدودية المستحدثة

منذ 38 mins 18 July، 2024
3717424_1715769437
لبنان

تواصل المقاومة الاسلامية استهداف مواقع العدو الاسرائيلي المستحدثة لاسيما الاجهزة الفنية التي تعمل على الجمع الحربي، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

حيث أعلنت المقاومة في بيان استهداف مجاهديها  عند الساعة 14:44 من يوم الخميس 18-07-2024 التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.

وزفت  المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن علي مهنّا “أبو هادي” مواليد عام ١٩٨٤ من بلدة جبال البطم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

photo_2024-07-18_17-39-19

واستهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:30  التجهيزات التجسسية  ‏المنصوبة على المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بصاروخ ‏موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها.

وعند الساعة 16:02 استهدفت المقاومة موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وأصابته إصابة مباشرة واندلعت النيران فيه.

وعند الساعة 16:02 استهدف المجاهدون موقع الراهب بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران فيه.

وعند الساعة 05:05 من بعد الظهر استهدف المقاومون موقع رويسات ‌‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي المركزي

التعليقات

ذات صلة

إستبيان

متابعو قناة المنار شاركونا في استبيان عاشوراء ٢٠٢٤
إغلاق مشاركة