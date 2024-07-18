تواصل المقاومة الاسلامية استهداف مواقع العدو الاسرائيلي المستحدثة لاسيما الاجهزة الفنية التي تعمل على الجمع الحربي، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

حيث أعلنت المقاومة في بيان استهداف مجاهديها عند الساعة 14:44 من يوم الخميس 18-07-2024 التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن علي مهنّا “أبو هادي” مواليد عام ١٩٨٤ من بلدة جبال البطم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

واستهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:30 التجهيزات التجسسية ‏المنصوبة على المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بصاروخ ‏موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها.

وعند الساعة 16:02 استهدفت المقاومة موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وأصابته إصابة مباشرة واندلعت النيران فيه.

وعند الساعة 16:02 استهدف المجاهدون موقع الراهب بصواريخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران فيه.

وعند الساعة 05:05 من بعد الظهر استهدف المقاومون موقع رويسات ‌‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي المركزي